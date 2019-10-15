Çin'den Türkiye’ye 'Suriye’deki harekatı durdurun' çağrısı

Türkiye’nin Kuzey Suriye’de terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ilgili Çin, Türkiye'den operasyonun durdurulması çağrısında bulundu.

Günlük basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Ankara’ya Suriye’deki operasyonu durdurma çağrısı yaparken Türkiye’nin “doğru yola dönmesini” istediklerini belirtti.

Pekin'in çağrısının ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları açıkladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

Türkiye, 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştı. Harekata ABD başta olmak üzere birçok ülkeden tepki gelmişti.

Bu ülkeler arasında NATO üyesi olan Almanya, Fransa ve Hollanda Türkiye’ye silah satışını askıya almıştı.

Türkiye'nin operasyonuna net şekilde destek açıklaması yapan dört ülke Azerbaycan, Katar, Pakistan ve Venezuela olmuştu.

Barış Pınarı Harekatı ne zaman bitecek?

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gazetecilere Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

''Mehmetçik Büyük bir kahramanlık ve başarıyla devam etmekte. Tarihine altın harflerle yazılacak faaliyetlere devam etmekte. Halkın desteği bizim için bir moral motivasyon kaynağı olmakta. Bu harekatı olabildiğince kısa bir zamanda tamamlamaya çalışacağız. Sivillere zarar gelmemesi bizim birinci önceliğimiz. Herhangi bir koalisyon askerine zarar gelmemesi önlemleri almış durumdayız.''