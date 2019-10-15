Türkiye'nin önceliği ABD ve Rusya'nın aksine önce sivillerin güvenliği
TÜRKİYE, Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gününde sivillerin can güvenliğini en ön planda tutuyor. ABD ve Rusya DEAŞ'la mücadelede taş üstünde taş bırakmamış binlerce sivil ölmüştü.
ABD, DEAŞ'ı çıkarırken Rakka ve Musul'da onarılamaz yıkımlara yol açtı, binlerce sivil yaşamını yitirdi, iki kent harabeye döndü.
Sivil hassasiyetini en geri planda tutan Rusya'nın Suriye'de en büyük hasarı verdiği Halep'teki katliamı hafızalara kazındı. Musul kentindeki birçok bina yıkılmış veya büyük zarar görmüştü.
Türkiye, Suriye'de terör hedeflerine yönelik düzenlediği tüm operasyonlarda sadece teröristlere ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alınmasına, sivil ve masum kişilerle altyapıların zarar görmemesine azami önem verdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bu konudaki hassasiyeti, son olarak Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı neticelendirildiğinde gözler önüne serilmişti. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtarılan Afrin havadan görüntülenmişti.