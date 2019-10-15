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Türk büyükelçilerden dünya medyasında Barış Pınarı Harekatı seferberliği

Büyükelçiler bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan basın toplantıları düzenleyerek ve bulundukları ülkenin en etkili televizyon, radyo ve gazetelerine röportajlar vererek Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor.

Türkiye'nin yurt dışında görevli büyükelçileri ve dış temsilcilikleri, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan bulundukları ülkede medyayla yoğun temasa geçerek, halkı ve dünya kamuoyunu bilgilendiriyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün itibarıyla Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Türkiye'nin 69 dış temsilciliği bu kapsamda 160 faaliyette bulundu.

39 mülakat

Türkiye'nin yurt dışında görevli büyükelçi ve temsilcileri, bulundukları ülkelerin en etkili televizyon ve gazete kuruluşlarına 39 mülakat verdi.

Yerel basında 44 makale yayımlandı, basın toplantıları, görüşmeler ve yayınlanan haberleri içeren 77 faaliyette daha bulunuldu.

Ülkelerin en etkili medya kuruluşlarında anlatıldı

Türkiye'nin yurt dışında görevli büyükelçileri bir yandan basın toplantıları düzenleyerek yerel basını bilgilendirdi, diğer yandan da bulundukları ülkenin en etkili televizyon, radyo ve gazetelerine röportajlar verdi.

Büyükelçilerin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı anlattığı medya kuruluşları BBC'den France 24'e, Sky News'ten Flaman televizyonu VRT NWS'e, Kanada'daki CTV'ye ve İtalya'daki La Stampa ve La Repubblica gazeteleri ile Rainews24 televizyonuna kadar uzanıyor.

Dünya kamuoyunun, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin doğru algıya sahip olması için medyayla temaslarını sürdüren dış temsilcilikler, Irak'tan Meksika'ya, Washington'dan Mumbai'ye kadar dünyanın çeşitli yerlerinde basın toplantıları düzenliyor, resmi yetkilileri ve akademisyenleri bilgilendiriyor, sosyal medya paylaşımlarıyla Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor.

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