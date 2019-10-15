Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Trump ağzına geleni söylüyor bizimki şaka yapıyor diyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan haftalık grup toplantında son dakika açıklamalar... "Bugün neredeyse dünyanın tümünü düşman kazandık." açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, "Trump şimdi ağzına geleni söylüyor bizimki şaka yapıyor diyor." diyerek tepki gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Eyy Trump diye celallendiler Trump bir ayağa kalktı. Emret Trump dediler götürüp Papaz’ı teslim ettiler. Kimin itibar kaybı, yutamayacağın lokmayı ağzına almayacaksın." diye konuştu.

"Devletler bir araya gelirse terörü sonlandırırız" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye gibi bir devletin maceracı politikaya ihtiyacı yoktur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Neden annelere saygı duymuyorsunuz?"

-Bir grup annemizi TBMM’ye almamışlar. Neden annelere saygı duymuyorsunuz? Biz bütün annelere saygı duyuyoruz. Söz veriyorum tüm anneler için çalışacağım. Harp okulu öğrencilerinin anneleri Meclise girmek istiyor ama gözaltına alınıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Annelerin söyleyecekleri varsa neden polisleri annelerin üzerine saklıyorsunuz? Neden annelere saygı duymuyorsunuz?

"Beklentimiz Kastamonu'ya gazilik unvanı verilmesi"

-Kastamonu'ya gazilik unvanı verilmesi için kanun teklifini verdik. Bütün partilerden beklentimiz Kastamonu'ya gazilik unvanı verilmesi yönünde oy kullanmalarıdır.

Terörün bitirilmesi

-Biz CHP olarak herkesin düşüncesini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye istiyoruz. Bu güzel coğrafyada bayrağımız altında yaşayalım diyoruz. Teröre karşı mücadele edeceğiz ama terörün bir iç boyutu bir de uluslararası boyutu vardır. Terör örgütünün finans kaynaklarını kesmek uluslararası ilişkilerin samimi şekilde yürütülmesine bağlıdır.

"Aynı Suudi Arabistan Arap birliğini toplayıp bizi kınıyor"

Defalarca uyardık, iktidara 'Dış politikada yanlış yapıyorsunuz' dedik. Dış politikada duygusallıktan uzak akılcı politikaları tercih edin dedik. Suudi kralı ölünce ülkemizde yas ilan ettik. Cemal Kaşıkçı öldürüldü, katiller ellerini kollarını sallayarak gitti. Aynı Suudi Arabistan Arap birliğini toplayıp bizi kınıyor.

"Saygı göstermezsem düşman kazanırım"

Suriye’de yaralanan teröristleri Türkiye’ye getirdiler gizli gizli tedavi ettirip sonra Suriye’ye gönderdiler. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmak değil dokuz köyde karşılamak gerekir. Maceracı bir dış politikadan uzak durmak gerekir. Macerayı odak noktası seçen bir dış politikanın Türkiye’yi nerelere soktuğunu örnekleriyle görebiliriz. 3 milyon 600 bir Suriyeli Türkiye’de. 40 milyon TL harcadık onlar için. Ben başka bir hükümetin toprak bütünlüğüne saygı göstermezsem düşman kazanırım.

Bugün neredeyse dünyanın tümünü düşman kazandık.

"Emret Trump dediler"

Orta Doğu egemen güçlerin at koşturdukları bir alandır. Dolduruşa gelip egemen güçlerin ateşi tutan maşası olmayın. Onların çıkarlarına hizmet etmeyin. Eyy Trump diye celallendiler Trump bir ayağa kalktı. Emret Trump dediler götürüp Papaz’ı teslim ettiler. Kimin itibar kaybı, yutamayacağın lokmayı ağzına almayacaksın.

Trump şimdi ağzına geleni söylüyor bizimki şaka yapıyor diyor.

Türkiye Cumhuriyeti’ni Trump kadar aşağılayan bir lider çıkmamıştır. Bunlardan bir tek kelime söz çıkmamıştır.