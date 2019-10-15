Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye silah ihracatını durduran ülkelerin listesi

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş "Durumun karmaşıklığı ve hızla değişkenlik göstermesi göz önünde bulundurulduğunda dışişleri bakanlığı, ihtiyati tedbir olarak Türkiye'nin savunma malzemeleri ya da çoklu kullanım amaçlı yeni taleplerini karşılamayacak." ifadesini kullanmıştı.