Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye silah ihracatını durduran ülkelerin listesi
Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla başlattığı Barış Pınarı harekatıyla birlikte dünya ülkelerinden bazı yaptırımlar ve açıklamalar geldi. AB'den bir çok ülke Türkiye'ye olan silah ihracatını durdurduğunu açıkladı.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Ankara'ya silah satışını askıya alan ülke sayısı 8'e yükseldi. Finlandiya ve Norveç Türkiye'ye silah ihracatının durdurulmasına karar veren ilk Kuzey Avrupa ülkesi oldu.
Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş "Durumun karmaşıklığı ve hızla değişkenlik göstermesi göz önünde bulundurulduğunda dışişleri bakanlığı, ihtiyati tedbir olarak Türkiye'nin savunma malzemeleri ya da çoklu kullanım amaçlı yeni taleplerini karşılamayacak." ifadesini kullanmıştı.
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ise, Twitter hesabından açıklama yapmış, "Finlandiya, savaş halinde olan ve insan haklarını ihlal eden ülkelere savunma malzemesi satmayacak" demişti.
Fin yönetimi, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı lisanslarının bundan sonra onaylanmayacağını duyurarak var olan lisansların da yeniden gözden geçirileceği açıklamasını yapmıştı.