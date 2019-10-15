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UEFA'dan Fransa Türkiye maçıyla ilgili soruşturma

UEFA, Fransa - Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla gruptaki liderliğini korudu. Milli futbolcular Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdi.

Soruşturma başlatıldı
Fransa ve Almanya'nın hazımsız tavrı karşısında harekete geçen UEFA, A Milli Takım'ın Fransa maçında Kaan Ayhan'ın attığı golün ardından ay-yıldızlı futbolcualrın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Karar TFF'ye iletildi
Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

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