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Asker selamı çıldırttı! Fransız bakandan şoke eden paylaşım

Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Milli Takım'da futbolcuların asker selamı Fransa Spor Bakanı Maracineanu'yu rahatsız etti. Maracineanu, ''UEFA'nın bu konuda bir yaptırım yapmasını talep ediyorum.'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla gruptaki liderliğini korudu. Milli futbolcular Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdi.

UEFA 'iptal' talebini kabul etmemişti
A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kalıp liderliğini devam etmesinin ardından Fransa'dan hoş olmayan açıklamalar geldi. Fransız bazı politikacılar, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle güvenlik sorunları çıkabileceğini belirtmiş ve maçın iptal edilmesi gerektiğini söylemişti. UEFA, Fransa'dan gelen bu talebi doğal olarak reddetmişti.



''UEFA'nın bu konuda bir yaptırım yapmasını talep ediyorum''
Fransa Spor Bakanı, karşılaşmanın ardından attığı tweetle dikkatleri üzerine çekti. Maracineanu, ''Fransa Futbol Federasyonu ve polislere çok teşekkür ederim, hiçbir taşkınlık olmadı. Türk oyuncuların asker selamı yapması spor ruhuna aykırı. UEFA'nın bu konuda bir yaptırım yapmasını talep ediyorum.'' paylaşımında bulundu.

Anında yanıt geldi
Fransız Bakanın asker selamı hazımsızlığına ise sosyal medyadan anında yanıt geldi. Twitter kullanıcıları Fransız futbolcuların, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a asker selamı verirken çekilen fotoğraflarını paylaştı. 

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