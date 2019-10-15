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Türkiye'nin YPG'ye karşı başlatmış olduğu operasyon nedeniyle ABD ve koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi Haberin devamı.
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ABD ve koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildiğini duyurdu

SURİYE 'de bir son dakika sıcak gelişmesi yaşandı. ABD'nin operasyon yaptığı Münbiç'te ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri çekildiğini duyurdu.

ABD ve Fransız askerleri Münbiç'ten çekildi. 3 askeri üssünü boşaltan ABD askerleri çekilme esnasında yolda Suriye askerleriyle karşılaştı. ABD, Türkiye'nin YPG'ye karşı başlatmış olduğu operasyon nedeniyle son bir haftadır 7 ayrı yerden askerlerini çekmiş oldu: Tabka, Ayn İssa, Kobani, Menbiç, Resulayn, Tel Abyad ve Til Temir.

Suriye'de Ikhbariya televizyonunun aktardığı habere göre Suriye ordusu birliklerinin Münbiç kentine giriş yaptığı belirtildi. 

Rusya'dan Münbiç açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Suriye ve Münbiç'le ilgili önemli açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi icra ettiğini açıkladı. Münbiç'in kontrolünün ise tamamen Suriye ordusunda olduğu belirtildi.

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