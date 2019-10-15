YPG'de büyük panik! Talimat ortaya çıktı TSK'ya oyun ifşa oldu
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelerde örgüt yöneticilerinin, halkın arasına karışıp yerel Arap kıyafetleri giyilmesi talimatı verdiği ve TSK'nın envanterindeki silahlarla sivillere saldırı düzenlemeyi planladıkları ortaya çıktı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde kurtarılan Tel Abyad ilçesinde arama tarama faaliyetleri sürüyor.
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Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki ilçe ve çevresinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı.
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Bunlar arasında havan mermileri, havan kaideleri ve ayakları, muhtelif ağır silahlara ait yan parçalar, Biksi makineli tüfek mühimmatı, piyade tüfeklerine ait mühimmat, havan mühimmatı ve namlusu olduğu görüldü.
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Tel Abyad'ın durumu: Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.
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