Beşiktaş'ta Víctor Ruiz şoku

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Victor Ruiz sakatlığından dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz’in yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."