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Beşiktaş'ta Víctor Ruiz şoku

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Victor Ruiz sakatlığından dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz’in yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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