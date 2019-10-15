Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmalardan nefes kesen görüntüler
BARIŞ Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, kurtarılan yerlerde tahkimat yapıyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, 7. gününde devam ediyor.
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Harekatın 4. gününde terörden arındırılan Rasulayn ve 5. gününde teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçelerinin kırsalında operasyonlar sürüyor.
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İlçe merkezleriyle M4 otoyolu arasında kalan köylerin kurtarılması da hedefleniyor.
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Harekatta saha hakimiyeti derinleşirken TSK ve SMO kurtarılan yerlerde tahkimat yapıyor.
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