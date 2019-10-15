HABER /  GÜNCEL

Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ayaklarına taş değmesin...

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "Ben Mehmetçik'e bütün kalbimle başarılar diliyorum. Muzaffer olmalarını diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. Çok haklı bir mücadele veriyorlar. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi, sanatçı Hülya Koçyiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO/ eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kurulun toplantısı için Hatay'da bulunan Koçyiğit, yaptığı açıklamada, Türk askerinin ülkesinin sınırlarını korumak için Suriye'de olduğunu söyledi.

Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Kahraman Türk ordusu, Suriye'de teröre karşı operasyon düzenliyor. Ben Mehmetçik'e bütün kalbimle başarılar diliyorum. Muzaffer olmalarını diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. Çok haklı bir mücadele veriyorlar. Allah yardımcıları olsun. Tez vakitte memleketlerine ailelerine dönsünler. Hepimizin kalbi, yüreği onlarla beraber çarpıyor."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Pentagon'dan Erdoğan açıklaması Esper'den skandal sözler
Bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı
UEFA'dan Fransa Türkiye maçıyla ilgili soruşturma
ABD ve koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildiğini duyurdu
Enver Cenk Şahin'e bir destek de Başakşehir'den geldi
Asker selamı çıldırttı! Fransız bakandan şoke eden paylaşım
ÖNCEKİ HABERLER
Iraklı Hristiyanlardan ABD'nin Barış Pınarı Harekatı karşıtlığına tepki
Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması
Tolgay Arslan: En büyük avantajımız Emre Belözoğlu’dur
Düşürülen 13 bin doları sahibine teslim etti
Fikret Orman: Bağıranlara değil, suskun kalanlara daha çok kırgınım
2020 Kurban bayramı hangi ay başlıyor?
Yorumlar 2 yorum