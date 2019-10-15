Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ayaklarına taş değmesin...

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "Ben Mehmetçik'e bütün kalbimle başarılar diliyorum. Muzaffer olmalarını diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. Çok haklı bir mücadele veriyorlar. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi, sanatçı Hülya Koçyiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO/ eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kurulun toplantısı için Hatay'da bulunan Koçyiğit, yaptığı açıklamada, Türk askerinin ülkesinin sınırlarını korumak için Suriye'de olduğunu söyledi.

Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Kahraman Türk ordusu, Suriye'de teröre karşı operasyon düzenliyor. Ben Mehmetçik'e bütün kalbimle başarılar diliyorum. Muzaffer olmalarını diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. Çok haklı bir mücadele veriyorlar. Allah yardımcıları olsun. Tez vakitte memleketlerine ailelerine dönsünler. Hepimizin kalbi, yüreği onlarla beraber çarpıyor."