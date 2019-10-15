Pentagon'dan Erdoğan açıklaması Esper'den skandal sözler

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri ve Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararının ardından Savunma Bakanı Mark Esper de Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı nedeniyle suçlayan açıklamalar yaptı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter'da bir dizi paylaşımda bulundu.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile uluslararası toplumun muhalefeti ve tekrarladığı uyarılarına rağmen Suriye'nin kuzeyine tek taraflı işgal emri verdi" diyen Esper şöyle devam etti:

"Bu, geniş çaplı can kayıpları, sığınmacılar, yıkım, emniyetsizlik ve ABD askeri güçlerine büyüyen tehditle sonuçlandı.

Türkiye'nin sorumsuz eylemleri nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde ABD güçlerinin karşılaştığı risk kabul edilemez bir düzeye ulaşmıştır. Aynı zamanda daha geniş çaplı bir çatışmanın içine çekilme riskiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın talimatıyla Savunma Bakanlığı ABD askeri personelini Suriye'nin kuzeyinden planlı şekilde çekmektedir.

''Sonuçlarının tüm sorumluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aittir''