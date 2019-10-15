Bakan Kasapoğlu'ndan Fransa'ya asker selamı tepkisi! Bu fotoğrafı örnek gösterdi

Fransa maçında Türkiye Milli Takımı'nın Kaan Ayhan'ın golü sonrası verdiği asker selamının ardından, Fransız siyasetçileri tepki göstermişti.

Tepkiler sonrası, Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Griezmann'ın geçtiğimiz yıl Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın kupa töreninde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı verdiği görüntüler gündeme geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, A Milli Takım'ın gol sonrası verdiği asker selamına tepki gösteren Fransız bakana yanıt verdi.

Başka anlamlar çıkarılmaya çalışılıyor!

Kasapoğlu, UEFA'nın da soruşturma başlattığı asker selamı için "Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl ne olmuştu?

- Griezmann, Macron'a sadece geçtiğimiz yıl Rusya'da düzenlnen Dünya Kupası finalinin ardından seremonide asker selamı vermişti.

- Ayrıca yine Griezmann, Champ Elysees'de düzenlenen törende de Fransa Cumhurbaşkanı'na asker selamı vermişti.