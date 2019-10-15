Paris'i fetheden Türkler Nazi selamı ve Ronaldo'nun tarihe geçtiği gece
EURO 2020 elemelerinin 8. haftası, dün gece oynanan 7 maçla devam edildi. Ronaldo'nun unutulmazlar arasına girdiği gecede, Bulgaristan'daki maça ırkçı tezahürat ve Nazi selamı damga vurdu.
EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı. Türkiye, Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak H Grubu'nda liderliğini sürdürdü
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İngiltere'nin konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-0 yendiği A Grubu karşılaşması, tribünlerden yapılan ırkçı tezahürat ve Nazi selamı sebebiyle iki kez durduruldu.
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Başkent Sofya'daki Vasil Levski Stadı'nda oynanan maça, İngiliz futbolcular Tyrone Mings ve Raheem Sterling'e yönelik ayrımcı davranışlardan ötürü 28. dakikada ara verilerek anons yapıldı.
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Hakem Ivan Bebek'in, itirazlar üzerine İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in yanına gittiği 43. dakikada oyun bir kez daha durdu.
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