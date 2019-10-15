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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu: Ücretsiz dağıtılacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından müjdeli haberi paylaştı ve ücretsiz süt dağıtımının başlayacağını duyurdu.

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından "Halk Süt yola çıktı... İhtiyacı olan tüm ailelere ve çocuklara ücretsiz süt dağıtımımız başlıyor. Çünkü süt her çocuğun hakkı" mesajını paylaştı.

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