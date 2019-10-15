Hollanda'da 9 yıldır bodrumda 'dünyanın sonunu' bekleyen aile bulundu

Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır "dünyanın sonu"nu bekleyen bir aile bulundu. Ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve keçi ile hayatta kaldığı belirlendi.

Hollanda medyasında çıkan haberlerde, Ruinerwold köyünde bir adam ile 6 çocuğunun, 9 yıldır etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçerek ulaşılan bir çiftlik evinin bodrumunda yaşadığı belirtildi.

Dış dünya ve insanlar ile ilişkileri tamamen kesen ailenin, "dünyanın sonunu" beklediği aktarıldı.

Çiftlikte yetişen sebzeler ve keçi ile hayatta kalmışlar

Ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve sahip oldukları bir keçi ile hayatta kaldıkları ifade edildi.

Evin sahibi olan adamın 58 yaşında olduğu çocuklarının ise 16 ila 25 yaşında oldukları ifade edilen haberde, çocukların dünyada kendilerinden başka insanların olup olmadığına dair hiçbir bilgileri olmadığı kaydedildi.

25 yaşındaki genç dışarı çıkıp yardım isteyince olay ortaya çıktı

Olayın, köydeki bir kafeterya sahibinin, çiftlikten eskimiş giysisi ve saçı sakalı birbirine karışmış 25 yaşındaki adamın geçen hafta ilk defa dışarıya çıkarak yardım istemesi üzerine polisi bilgilendirmesi sonucu gün yüzüne çıktığı aktarıldı.

Yapılan araştırma sonucu, evin oturma odasında bulunan bir dolabın arkasında bodruma geçen bir yol bulunduğu ve ailenin orada yaşadığı bildirildi. Polisin aileyi tahliye ettiği ve çiftlikte araştırma başlattığı belirtildi.