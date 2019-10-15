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Macaristan'dan Türkiye'ye Avrupa Birliği desteği sözü

Anadolu Ajansı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunda komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu üyeliğini elde ettikleri takdirde, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orban, "Macaristan halihazırda AB'de yakın zamanda oluşturulacak olan Komisyon'da, komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu üyeliğini elde etmek için mücadele ediyor. İhtimalim düşük değil ama mücadele çok çetin. Eğer bu üyeliği alabilirsek o zaman (AB'nin) Doğu Ortaklığı Programı kapsamında Azerbaycan ile üyelik konusunda ise Türkiye ile iş birliğimiz olacak. Çalışmalarınızda sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız" diye konuştu.

Orban ayrıca, 19 Eylül'de Budapeşte’de Türk Konseyi Avrupa Temsilcilik Ofisinin açıldığını hatırlattı.

AB Komisyonunun Türkiye'yi de ilgilendiren genişlemeden sorumlu üyeliğine aday gösterilen Macar Laszlo Trocsanyi ve Rumen Rovana Plumb'ın üyeliği juri tarafından 30 Eylül'de 'çıkar çatışması' nedeniyle reddedilmişti.

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