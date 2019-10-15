Johnson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, Johnson ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı askeri harekatı sonlandırması gerektiği konusunda "anlaştığını" açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre sözcü, "Başbakan ve Genel Sekreter Suriye'nin kuzeyindeki durum konusunda derin endişelerini dile getirdi" ifadelerini kullandı.

"İki lider de Türkiye'nin bir NATO müttefiği olarak önemini vurguladı ve Suriye'deki savaş sırasında sığınmacıları desteklemekte oynadığı rolü kabul etti" diyen Britanya Başbakanlık sözcüsü, "Ama Türkiye'nin şu anki operasyonunun sona ermesi gerektiğini açıkça belirttiler" diye konuştu.

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye silah ihracatını incelemeye aldık" demişti.