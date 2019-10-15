HABER /  GÜNCEL

İsrail’de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi

Anadolu Ajansı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek amacıyla eylem düzenleyen bir grup İsrailli gösteri düzenledi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, terör örgütü YPG/PKK'ya destek amacıyla eylem düzenleyen bir grup İsrailli, Türk bayrağını yırttı.

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek içerikli slogan atan grup, Türkiye karşıtı çeşitli dövizler ve pankartlar taşıyarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

Bir süre büyükelçilik önünde gösteri düzenleyen grup, ABD’nin Tel Aviv Başkonsolosluğuna doğru yürüdü.

Türk Bayrağına saldırı

ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan grubun bazı üyeleri, Türkiye’ye hakaretler eşliğinde ellerindeki Türk bayrağını yırttı.

İsrail polisinin ise Türk bayrağını yırtan gruba müdahale etmemesi dikkati çekti.

Söz konusu grup, gösteride ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ı da hedef alan açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Savunma Bakanlığı harekatta öldürülen terörist sayısını açıkladı
İsveçli kadının İstanbul’da sır ölümü
Fransız televizyonu, Türk futbolcuların asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı
Terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti
Merkel'den Türkiye'ye "harekâta son verin" çağrısı
Fuat Oktay: Bir terör örgütüyle görüşemez veya pazarlık edemezsiniz
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi
Ankara'da feci yangın! 3 daire kullanılamaz hale geldi
YPG/PKK'lılar terör örgütü DEAŞ mensuplarını serbest bıraktı
Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın
İlk iş gününde öyle bir şey yaptı ki... Pes dedirtti
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?
Yorumlar 4 yorum