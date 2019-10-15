"Şemdinli Savcısı" Sarıkaya'ya FETÖ'den verilen 10 yıl hapis cezası onandı

Kamuoyunda "Şemdinli Savcısı" olarak bilinen eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan verilen 10 yıl hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından onandı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan Sarıkaya, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandı. Mahkeme, 28 Mart 2019'daki karar duruşmasında Sarıkaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından Sarıkaya, istinaf yoluna başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği 10 yıl hapis cezasını yerinde bularak kararı onadı. Kararda, "Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, karar yerinde gösterilip incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli delillere, mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınarak, savunmanın inandırıcı gereçlerle red edilmesine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından istinaf nedenleri yerinde görülmemiş olmakla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir" denildi.

Sarıkaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Sarıkaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi'nin bombalanması olayına yönelik Şemdinli iddianamesini hazırlamıştı. "TSK'ya yönelik yapılan ilk tertip" olarak kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek amacıyla çete kurmak ile suçlanmıştı.

Ne olmuştu?

Umut Kitabevi’ne, 9 Kasım 2005’te bomba atıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Çevrede bulunanlar 2 kişiyi yakaladı. Yakalananların üzerinden askeri kimlik çıktı. 2 kişiye ait olduğu belirtilen ve kitabevinin önünde park etmiş araçta, 3 kalaşnikof tüfek, bomba malzemeleri ile polis ve asker yelekleri bulundu.

Saldırıyla ilgili Van 3’üncü Ağır Mahkemesi’nde, 19 Haziran 2006’da açılan davada, astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve itirafçı Veysel Ateş’e “adam öldürmek”, “çete kurmak” ve “adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından 39 yıl 5 ay 10’ar gün hapis cezası verildi.

Sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay davayı bozdu. Van 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar görülen davada, mahkeme heyeti görevsizlik kararı vererek dosyayı Van Askeri Mahkemesi’ne gönderdi. Askeri mahkemedeki ilk duruşmada, sanıkların tahliyesine karar verildi.

22 Ocak 2010’da, dosya bu kez Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Avukatların itirazıyla dosya Uyuşmazlık Mahkemesi’nde gitti. Mahkeme, 2 Mayıs 2011’de verdiği kararında, anayasa değişikliği nedeniyle davanın Van 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’de görülmesine karar verdi.

Van 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 10 Ocak 2012’de açıkladığı kararında, sanıklara 39 yıl 10 ay 27’şer gün hapis cezası verildiği belirtildi.

Yargıtay kararı tekrar bozarken, sanık avukatları da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dönemin Van Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Sarıkaya’nın açıklamaları üzerine, karara itiraz etmişti. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’ın, sanık astsubay Ali Kaya için “Tanırım, iyi çocuktur” demişti. Bu açıklamanın üzerine Sarıkaya, Büyükanıt hakkında “çete kurmak” ve “yargıyı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla dosya hazırlamıştı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da Sarıkaya’yı meslekten atmıştı. Sarıkaya, 2010’da yapılan anayasa değişikliği ile mesleğe geri döndü.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre Ferhat Sarıkaya darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmasındaki ifadesinde, Ekim 2017'de, Yaşar Büyükanıt’ın Gülen cemaatine üye hakim ve polis müdürünün yardımıyla soruşturmaya eklendiğini söyledi. Sarıkaya, “Sonradan Yargıtay üyesi olan İlhan Kaya, o zaman Van’da 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkanıydı. Şemdinli’deki olayla ilgili soruşturma bana verildikten sonra beni yönlendirmeye başladı. Özellikle Yaşar Büyükanıt üzerinde yoğunlaşmamı istedi” dedi.

Bilgileri, dönemin Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürü Müdürü Mustafa Uçkan’ın getirdiğini belirten Sarıkaya, “Getirilen bilgi ve belgeleri hukuki kısmını ben yazdım. Bir flash bellekle Mustafa Uçkan iddianamede yazılı bilgileri bana getirdi” ifadelerini kullandı.