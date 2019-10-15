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ABD Başkan Yardımcısı Pence 24 saat içinde Türkiye için yola çıkacak

ABD Başkanı Trump, bakanları Pompeo ve Pence'in Perşembe günü Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere geleceğini duyurdu.

Pence dün yaptığı açıklamalarda "Türkiye ile Suriyeli güçler arasında müzakereleri başlatma amacıyla" en kısa süre içinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Avrupadaki birçok ülke Türkiye'ye silah satışını durdurdu. Son olarak ABD, Türkiye'ye yaptırımlar uyguladı ve Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'i yaptırım uygulanacaklar listesine aldı. Bütün bunlara rağmen Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nda geri adım atmadı.

ABD'li bakanlar Türkiye'ye geliyor
ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Pompeo ve Pence, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye konusunu konuşacak.

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