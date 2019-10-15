Kemal Öztürk ABD'li yetkilinin sorusuna böyle cevap vermiş

Gazeteci yazar Kemal Öztürk, Gazeteciler.com'un youtube kanalında mesleğe başlama serüveni ve meslek hayatında yaşadığı önemli anlara ilişkin notlarını paylaştı. Öztürk'ün özellikle Beyaz Saray'dan bir yetkilinin kendisine yönelttiği soruya verdiği cevap oldukça dikkat çekiciydi.

Gazeteciler.com'un youtube kanalında Cuma Obuz'un bu haftaki konuğu gazeteci yazar Kemal Öztürk oldu. Gazetecilik hayatının dönüm noktalarını paylaşan Öztürk'ün dikkat çeken anıları arasında Beyaz Saray yetkilisi olan bir isme vermiş olduğu çarpıcı cevap da vardı.

ABD'li ismin kendisiyle olan diyaloğunu aktaran Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde bölgesel bir güç olmak için uğraşan Türkiye'ye yönelik algının o dönemde nasıl olduğunu da özetledi.

Beyaz Sarayda'ki bir toplantı esnasında yaşanan bu konuşmayı paylaşan Öztürk, ABD'li yetkilinin Türkiye'nin kendi kararlarını alan güçlü bir ülke olma yolunda ilerlemesine şaşırmış şekilde, ''Ortadoğu'da bir bayrak kaldırtmışsınız ne yapmaya çalışıyorsunuz siz?'' sorusunu yönelttiğini ifade etti.

''Biz zaten bu topraklardaydık''

Bu soruya verdiği cevabı da aktaran usta gazeteci; ''Siz 60 senedir ne yapmaya çalışıyorsanız biz de onu yapmak için uğraşmıyoruz çünkü biz zaten bu topraklardaydık, o insanlarla beraber yaşıyorduk' şeklinde karşılık verdiğini anlattı