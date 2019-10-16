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Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Fırat'ın doğusunda YPG'ye karşı sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün. Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 637'ye yükseldiğini açıkladı.

YPG'ye karşı sürdürülen harekat son hızıyla devam ediyor. Bölgeden sıcak haber ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Harekatın 8. gününde Avrupa Birliği ülkelerinin karşı çıkması ve harekata son verin çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle karşılık verdi.

Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn kırsalında yer alan hedefler obüs atışlarıyla vuruluyor.

BM Güvenlik Konseyi Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere bugün toplanacak.

Bölgedeki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere aktardı. Erdoğan, "611 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 556'sı yaralı, 26'sı yaralı, 29'u teslim oldu. Maalesef bizimde kayıplarımız var. 20 sivil 4 asker şehidimiz var. 159 sivil yaralımız, 47 asker yaralımız var. Suriye milli ordusu 32 şehit verdi ve 123 de yaralısı var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 7'inci günde 820 roket ve havan atışı yapıldı.

Şu ana kadar 970 metrekarelik bir alan terörden arındırılmış durumda. 32 kilometre derinliğe inilmiş vaziyette.

Nihai hedef 440 kilometre boyunca da Irak sınırına kadar harekatın devam etmesi hedefleniyor.

Öldürülen terörist sayısı toplam 637 oldu

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu" açıklaması yaptı.

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