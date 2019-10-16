Merih Demiral'ın asker selamı İtalyanları kudurttu! Olay kampanyaya bakın

Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da Merih Demiral'ın atılan golden sonra yaptığı asker selamı Juventus taraftarları tarafından hoş karşılanmadı. İtalyanlar, Merih Demiral'ın kulüpten ayrılmasını istedi.

Millilerimizin Fransa maçındaki attığı golden sonraki asker selamı İtalyanları rahatsız etti. Fransa karşısında adeta duvar ören ve Horozlar'a nefes aldırmayan Merih Demiral'a Juventus taraftarı tepki gösterdi.

Merih için kampanya başlatıldı

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine Juventus taraftarları siyasi görüşleri nedeniyle Merih Demiral'ın kulüpten gönderilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.





"Demiral Out"

Twitter'da "Demiral Out" etiketiyle paylaşımlar yapan bazı Juventus taraftarları, asker selamından dolayı milli futbolcumuzu hedef aldı. Haberde Juventuslu kullanıcıların Enver Cenk Şahin olayını örnek aldığı ifade edildi.





Tepkinin nedeni asker selamı

Merih Demiral'ın Arnavutluk ve Fransa maçında etkileyici performanslar sergilediği belirtilirken, asker selamının tepkiye neden olduğu vurgulandı. Juventus taraftarının skandal hareketinden sonra yönetimin alacağı karar merak konusu oldu.