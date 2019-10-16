Tutya Yılmaz jimnastiğe veda etti 'Kas Yığını' tepkisi çok konuşulmuştu

"Biraz daha yazarsam ağlayacağım sanırım'': Tutya Yılmaz'ın vedası "Biraz daha yazarsam ağlayacağım sanırım. Her şey için teşekkürler, hakkınızı helal edin. Profesyonel spor yaşamım bitmiş olsa da spora devam elbette. Farklı projelerle buralarda olmaya devam edeceğim. Sevgiyle, mutlulukla ve sağlıkla kalın Herkese kucak dolusu sevgiler" mesajıyla son buldu.