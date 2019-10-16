Tutya Yılmaz jimnastiğe veda etti 'Kas Yığını' tepkisi çok konuşulmuştu
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli jimnastikçi Tutya Yılmaz, jimnastiği veda etti.
Ülkemizi artistik jimnastikte başarıyla temsil eden Tutya Yılmaz jimnastiği bıraktığını sosyal medya hesabından açıkladı.
''17 yıl geçirdim'': Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tutya Yılmaz, "3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim" sözleriyle jimnastiğe veda etti.
"Biraz daha yazarsam ağlayacağım sanırım'': Tutya Yılmaz'ın vedası "Biraz daha yazarsam ağlayacağım sanırım. Her şey için teşekkürler, hakkınızı helal edin. Profesyonel spor yaşamım bitmiş olsa da spora devam elbette. Farklı projelerle buralarda olmaya devam edeceğim. Sevgiyle, mutlulukla ve sağlıkla kalın Herkese kucak dolusu sevgiler" mesajıyla son buldu.
Kas yığını tepkisi: Tutya Yılmaz geçtiğimiz aylarda sosyal medyada vücuduyla ilgili yapılan bazı yorumlara tepki göstermiş ve “Senin “Kas Yığını” dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey” demişti.