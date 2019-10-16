Schalke 04 asker selamı için Ozan Kabak'ı uyaracak

Alman kulübü Schalke 04'ün, asker selamı konusunda Ozan Kabak'ı uyaracağı yazıldı.

Alman dergisi Kicker'de yer alan haberde Schalke 04'ün Ozan Kabak ile 'asker selamı' konusunu konuşacağı ifade edildi.

Haberde tam olarak, "Ozan Kabak ile "asker selamı" konusunu kendi aramızda konuşacağız. Takımımız, yaşanan olaylarla ilgili bu sembolik hareketlerden kendini uzak tutmak istiyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Schalke 04'ün Suriye'de yaşanan olaylardan kendini uzak tutmak istediği de ifade edildi.