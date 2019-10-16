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Pentagon Türkiye'ye yönelik yaptırımları esnetiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iki ülke arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu.

Pentagon'da gazetecilere konuşan üst düzey bir savunma yetkilisi, ABD yönetiminin Barış Pınarı Harekatından dolayı Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. 

Askeri satışlar yaptırım kapsamından çıkarılıyor

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Hazine Bakanlığı, henüz hazırlamamış ise de hazırlıyordur, yaptırımlar kapsamında devam eden faaliyetlerin etkilenmemesi için genel bir muafiyet hazırlıyor. Burada amaç askeri satışları ve diğer kalemleri yaptırımların kapsamından çıkarmaktır." ifadelerini kullandı. 

Bakanlığın hazırladığı muafiyete bakmak gerektiğine dikkati çeken yetkili, "Amaç, gerek Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen diplomatik ilişkiler, gerekse bizim faaliyetlerimiz olsun resmi işlerin devam etmesini sağlamaktır." dedi.

Mevcut krizin ötesine bakmak gerekir

Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerini durdurmak için Ankara ile diplomatik görüşmeleri devam ettirmek istediklerini belirten yetkili, "Bu ilişki uzun, güçlü bir askeri ilişki ki bu ilişkiyi devam ettirmek için mevcut krizin ötesine bakmamız gerekir." diye konuştu.

Yaptırımlardan Milli Savunma Bakanlığının doğrudan ABD'den almadığı ancak alımlarda ABD finans sistemini kullandığı noktaların etkileneceğini ifade eden yetkili, Bakanlık bünyesinde başta Bakan Hulusi Akar ve diğer sivil yöneticilerin hedef alındığını kaydetti.

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