Mesut Özil annesine söz verdiği için Fenerbahçe'ye gidecek

İngiliz basını, Mesut Özil'in annesine verdiği sözü tutmak için ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye gideceğini yazdı.

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Mesut Özil ile ilgili olarak İngiliz medyasında hemen her gün bir haber çıkmaya devam ediyor.

Annesine sözü var

Mesut Özil'in önündeki tek engelin yüksek maaşı olduğunu dile getiren dailycannon.com, "Ancak biliyoruz ki Mesut'un annesine sözü var. Bir gün Fenerbahçe'ye oynayacak" diye yazdı.





Fedakarlık yapacak

Haberde "Türk takımı henüz istenilen rakama yaklaşmış değil. Ancak Mesut Özil'in daha fazla fedakarlık yapmayacağını da kimse garanti edemez. Her an bu transfer olabilir" denildi.

Inter de Mesut'u istiyor

Mesut Özil, Arsenal'den ayrılmayı iyice kafasına koydu. Yeni takımı için en büyük aday da Fenerbahçe olarak gözüküyor. Mesut'u isteyen takımlar arasında Inter de var.