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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya sert tepki: İzahı olamaz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nın, terör örgütü sempatizanlarının Avrupa ülkelerindeki gösteri ve eylemleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada 'Türk toplumunun iş yerleri ve evlerine, camilerimize, temsilciliklerimize ve temsilcilik çalışanlarımıza yapılan terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz' denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen, halen devam ettiğini kaygıyla takip ediyoruz. Türk toplumunun iş yerleri ve evlerine, camilerimize, temsilciliklerimize ve temsilcilik çalışanlarımıza yapılan terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz.

İlgili ülkelerden, yurt dışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin can ve mal güvenliğinin korunması ve Türk çıkarlarına halel gelmemesi için alınan tedbirlerin artırılması ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesi yönündeki beklentimizi hatırlatıyoruz. Saldırganların tespit edilerek adalet önüne çıkartılmaları ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızın bilinmesi gerekir." denildi.

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