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Ankara'da dikkat çeken PKK operasyonu! Emniyet harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD mensubu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 11'i yakalanırken 3'ü için ise çalışmalar devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD  Silahlı Terör Örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 11'i yakalandı.

Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir.

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