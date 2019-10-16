Trump'ın avukatından Fetullah Gülen sürprizi Washington Post yazdı

Washington Post gazetesine göre Trump'ın kişisel avukatı Giuliani, 2017'de Başkan ile yaptığı özel sohbetlerde Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini sıklıkla dile getirdi. Gazete, Trump'ın da bir dönem buna sıcak bakıp konuyla ilgili bilgi istediğini ancak Beyaz Saray yetkililerinin bu fikre karşı çıktıklarını yazdı.

Washington Post gazetesi, New York eski Belediye Başkanı olan Giuliani'nin Gülen'in iade edilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğu dönemde henüz Trump'ın avukatı olmadığını ancak en önemli destekçilerinden biri olarak Beyaz Saray'ı sık sık ziyaret ettiğini belirtti.

Gülen'den başka bir şey konuşmuyordu

BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete, adının açıklanmasını istemeyen eski yetkililere dayandırdığı haberinde, Giuliani'nin o dönemde neredeyse başka hiçbir şey konuşmadığını ve Trump nezdinde bu konuyu her fırsatta gündeme getirdiğini yazdı.

Gazeteye konuşan bir eski yetkili, o dönem Giuliani'nin tüm dikkatinin bu konu üzerinde olduğunu belirterek, "Gülen'den başka bir şey konuşmuyordu" dedi.

Türk hükümet adına Gülen'in iadesini savunduğu kaygısı

Eski yetkililer, o dönemde Beyaz Saray danışmanlarında Giuliani'nin Türk hükümeti adına Gülen'in iadesini savunduğu yönünde kaygılar oluştuğunu belirtti.

Washington Post'a konuşan bir başka yetkili de, "Sırf Erdoğan'a iyilik yapmış olmak için Gülen'i yakalayacak değildik" dedi.

Trump sıcak bakıyor yetkililer karşı çıkıyordu

Haberde, Trump'ın ise bir dönem bu fikre sıcak baktığı ve Gülen'in durumuyla ilgili bilgi almak için danışmanlarına baskı yaptığı da öne sürüldü.

Eski bir yetkili, Trump'ın Erdoğan'dan "arkadaşım" diye bahsedip, neden Gülen'in Türkiye'ye iade edilemediği sorusunu sık sık sorduğunu söyledi.

Gazete, "Yönetim içindeki yetkililer, bu fikre şiddetli karşı çıkıyordu ve Başkan'a da bu adımın hukuki süreçleri ihlal edebileceği ve kendisine siyaseten zarar verebileceğini söylediler" diye yazdı.

Habere göre, o dönem Beyaz Saray'da olan üst düzey yetkililer, 2017 yılında Giuliani'nin Türkiye'nin çıkarlarını savunmak için ödeme alıyor olabileceği kaygısıyla kendisine gidip artık Trump'la görüşmelerinde Türkiye ile ilgili meseleleri gündeme getirmemesini istedi.

Giullani Türkiye adına lobi yaptığı iddialarını reddediyor

Giuliani'nin Trump nezdinde Gülen'in iadesi için neden bu kadar ısrarcı olduğu bilinmiyor. Gazete, Giuliani'nin Türkiye'den para alarak adına lobi yapıp yapmadığının ise net olmadığını belirtiyor.

Giuliani, Washington Post'un Gülen'in iadesiyle ilgili iddialar hakkındaki sorusuna, avukat ile müvekkil gizliliği gerekçesiyle yorum yapamayacağını ama böyle bir şeyin "kulağa saçma geldiğini" söyledi.

ABD'de lobicilik faaliyetlerinin şeffaflaştırılması adına yapılan düzenlemelere göre, yabancı devletler adına lobi faaliyetinde bulunan kişilerin bildirimde bulunması gerekiyor. Bu bildirimde bulunmamak ise suç teşkil ediyor.

Giuliani, Türkiye de dahil olmak üzere hiçbir ülke adına para karşılığında lobi faaliyetlerinde bulunmadığını söylüyor.