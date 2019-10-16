HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir'e suç duyurusunda bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, HDP Şanlıurfa eski milletvekili Osman Baydemir hakkında, İngiltere'de yaptığı konuşması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi. Dilekçede, önceki gün İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan HDP'li Osman Baydemir'in, "Türkiye devleti şu an Kürt şehir ve ilçelerini yıkıyor. Şimdi sormak istiyorum; kim terörist, kim diktatör? Kürtleri kim öldürüyor? Çocuk ve kadınları kim öldürüyor? Şimdi hep birlikte faşizmi ezmek zorundayız. Şimdi hep birlikte Rojava'daki katliamı durdurmak zorundayız. Şimdi bunu yapmazsak tarih tekerrür edecek, 1915'teki Ermeni soykırımı gibi. Erdoğan ve DEAŞ arasındaki ilişkiyi görmek zorundayız. Bu ilişki dün olduğu gibi bugün de devam ediyor" sözlerine yer verildi.

Dilekçede, Baydemir'in bu sözleri sırasında, orada bulunan kişilerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayacak şekilde slogan attığı kaydedildi. Baydemir'in söz konusu açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağıladığı ileri sürülürken, diğer şüphelilerin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçunu işlediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanımızın onur, şeref, saygınlığının zedeleyecek niteliktedir

Dilekçede, PKK-YPG'nin bir terör örgütü olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlık tarihinin en kanlı terör örgütlerin biri olan PKK-YPG terör örgütünün hamiliğini yapan, sözcülüğüne soyunan, doğrudan veya dolaylı destek veren kim varsa, insanlığın yüzkarası olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır ve almaya devam edecektir. Şüpheli tarafından kullanılan ve diğer şüpheliler tarafından desteklenen ifadeler, taşıdığı anlam ve düşündürdükleri olgular dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref, saygınlığının zedeleyecek niteliktedir. Bu nedenle şüphelilerin sarf ettiği ifadeler dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 299'uncu maddesine göre cezalandırılması gerekmektedir."

Dilekçede ayrıca, Baydemir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği belirtilerek, daha önceki sözlerine de yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Vicdanına kurban! F-16 pilotumuz mühimmat atmıyorum deyip üsse geri döndü
Abdulkadir Selvi'den kritik kulis: Suriye ile diyalog kuruldu
Merih Demiral'ın asker selamı İtalyanları kudurttu! Olay kampanyaya bakın
Pentagon Türkiye'ye yönelik yaptırımları esnetiyor
Mesut Özil annesine söz verdiği için Fenerbahçe'ye gidecek
Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Unicaja Malaga'ya direnemedi
Nihat Kahveci: UEFA'nın yaptığına gülüyorum
Trump'ın avukatından Fetullah Gülen sürprizi Washington Post yazdı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya sert tepki: İzahı olamaz
16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangisi 40 il listeye girdi
29 Ekim şiirleri kısa 3 kıtalık-4 kıtalık 29 Ekim şiirleri
Yorumlar