HABER /  DÜNYA

Esad'a destek çıkan Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Moskova'ya davet etti. Görüşmenin ay sonuna kadar gerçekleşeceği öğrenildi.

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı.,

Siyasi sürecin sürmesi konusunda fikir birliği

Kremlin'in açıklamasında, "İki lider siyasi sürecin sürmesi konusunda fikir birliğine vardı. Anayasa Komitesinin bu ay sonunda başlatılması konusunda mutabık kalındı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından açıklama

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekâtı'nın, terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etmiştir.

Putin'den Moskova daveti

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önümüzdeki günlerde Moskova'ya davet ettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti kabul ettiği belirtildi. İki lider arasında yapılan telefon görüşmesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda uzlaşı içinde olduğu da vurgulandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fırat'ın doğusunda harekat 8. gününde! Bölgeden çarpıcı fotoğraflar geliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Beyaz Saray'da Türkiye gündemli kritik toplantı! Üst düzey isimler Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir'e suç duyurusunda bulundu
Vicdanına kurban! F-16 pilotumuz mühimmat atmıyorum deyip üsse geri döndü
Trump'ın avukatından Fetullah Gülen sürprizi Washington Post yazdı
Abdulkadir Selvi'den kritik kulis: Suriye ile diyalog kuruldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya sert tepki: İzahı olamaz
ÖNCEKİ HABERLER
İşte Türkiye'nin EURO 2020'ye gitme ihtimalleri
Ankara'da dikkat çeken PKK operasyonu! Emniyet harekete geçti
Galatasaray Unicaja Malaga'ya direnemedi
Nihat Kahveci: UEFA'nın yaptığına gülüyorum
16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangisi 40 il listeye girdi
AÖF kayıt yenileme ücretleri hangi bölüm harç kaç para?
Yorumlar 2 yorum