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İşte Türkiye'nin EURO 2020'ye gitme ihtimalleri

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri’nde büyük bir adım attı. Fransa deplasmanında bileği bükülmeyen ayyıldızlılar, Avrupa Şampiyonası’ndan yalnızca 1 puan uzakta.

A Milli Takım, liderliğini son Dünya Şampiyonu Fransa karşısında korumayı başardı. Milliler 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 8. maçında Fransa ile 1-1 berabere kaldı. İki takımın 19'ar puanı var. Konya'daki karşılaşmayı 2-0 kazanan Milliler, 2'li averjla Fransa'nın önünde ilk sırada.

Yenilmezsek garantileyeceğiz
A Milli Takım bir sonraki sınavını, grupta 3. sıradaki İzlanda karşısında verecek. 14 Kasım'daki mücadele, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Türkiye rakibine yenilmemesi halinde, bitime bir maç kala EURO 2020'ye katılmayı garantileyecek.

Yenilirsek son maça kalacak
İzlanda'nın galibiyeti durumundaysa gruptan çıkacak takım son maçta belli olacak. Türkiye, sırasıyla İzlanda ve Andorra'yı yenerek grubu lider de tamamlayabilir. Ancak bu başarı, EURO 2020 kura çekimine seri başı katılmak için yeterli olmayabilir.

Diğer 4 grup lideri kuraya 2. torbadan girecek
Eleme maçları 10 grupta oynanıyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ilk turunda ise 6 grup olacak. Eleme gruplarını en yüksek puanla bitirecek 6 takım turnuva öncesi seri başı olacak. Diğer 4 grup lideri kuraya 2. torbadan girecek.

Farklı bir sisteme sahne olacak olan EURO 2020, 12 ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle:

İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Romanya Organizasyonun finali İngiltere'de gerçekleşecek.

EURO 2020 Finali, 12 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

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