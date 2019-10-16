Beyaz Saray'da Türkiye gündemli kritik toplantı! Üst düzey isimler Trump ile görüşecek

ABD Senatosu'nun ve Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler ve savunma komiteleri ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Kongre'nin önde gelen üyeleri ile Trump arasındaki görüşmenin konusu ise Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de terör unsurlarına karşı başlattığı mücadele olacak.

Üst düzey isimler toplanacak

Reuters’ın Kongre kaynaklarına dayandırdığı habere göre; TSİ ile 22:00’da başlayacak görüşmeye davet edilenler arasında Senato’nun Cumhuriyetçi Çoğunluk lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile Senato ve Temsilciler Meclisi’ne bağlı Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler komitelerinin üst düzey isimleri bulunuyor.

Türkiye’ye yaptırımlar öngören ortak tasarılar

Washington’da Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi konusunda görüş birliği var. Hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Ankara’nın Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmasıyla Türkiye’ye karşı yaptırımlar öngören ortak tasarılar hazırladı.

Türkiye’ye ateşkes çağrısı yapan bir tasarı

Ayrıca Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve Senato’daki Demokrat azınlığın lideri Chuck Schumer, Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekme kararını eleştiren ve Türkiye’ye ateşkes çağrısı yapan bir tasarı sundu. İki lider, Kongre üyelerinden, her iki parti temsilcilerinin imzasıyla sunulan tasarıya destek vermesini istedi.

3 bakana yaptırım

ABD Başkanı Trump, dün TSİ ile 23.30 sıralarında Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yaptırım listesine alan bir Başkanlık Kararnamesi çıkarmıştı.

Bu kararnameye göre; çelik için gümrük vergisi mayıs ayı öncesindeki düzeyi olan yüzde 50’ye yükseltilecek. ABD, Türkiye ile 100 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen görüşmeleri de vakit geçirmeksizin durduracak.