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Süleyman Soylu'dan ABD yaptırımına ilişkin açıklama! Mal değişiminde...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim." dedi.

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerini bertaraf etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı hazmedemeyen ABD'nin aldığı yaptırım kararıyla ilgili ilk kez konuşan Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim"açıklamasında bulundu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağustos ayında yaşanan ABD ile kriz esnasından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'de bir malımız var FETÖ, onu orada bırakmayız, alacağız." demişti.

'Mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur'

Soylu bu sözlerini bu kez ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim." diyerek ABD'ye cevap verdi. 

3 bakanı yaptırım listesine aldılar

ABD yönetimi, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonunu hedef alarak, 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirildi.

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