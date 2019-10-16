Ataşehir'de kadın doktor apartmanın 8. katından düştü

İSTANBUL Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Ataşehir Bulvarı Atatürk Mahallesi'nde, lüks bir site içerisinde 12 katlı binanın sekizinci katında oturan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen, evin balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Eşi ve komşuları sağlık ekiplerini aradı

Olayın ardından eşi ve komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, Çeçen'i, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Çeçen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, sitenin içerisinde ve evinde bir süre delil araştırması yaptı. Olayla ilgili eşi ve site güvenlik görevlerin konuyla ilgili ifadeleri alınırken, geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Psikolojik durumları vardı iddiası

Eşinin de doktor olduğu öğrenilen Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen'in, bir devlet hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yaptığı bildirildi. İddiaya göre Çeçen'in, psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaç tedavisi aldığı öne sürüldü.