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ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Türkiye mesajı: Süper güç olma yolunda

ABD’nin yaşayan siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kendini “Antisiyonizm sözcüsü” olarak tanıtan Twitter kullanıcısı Şaul Ben Kiş, Birleşmiş Milletler (BM) önünde Türk bayrağı açtıkları İsrail karşıtı protesto görüntülerini paylaştı.

‘Türkiye terörizmle savaşıyor’ etiketiyle Tevrat Yahudileri olarak Türkiye’yi destekledilerini belirten Ben Kiş, “Bütün dünyaya rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye’ye başlattığı harekatla ilgili Türk insanının ve hükümetinin yanında duruyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Türk askerine selam olsun"

Ben Kiş, aynı protesto görüntülerinin yer aldığı "Türk askerine selam olsun" etiketiyle attığı diğer tweet'te de şunları yazdı:

“Trump, Amerika, İsrail, Avrupa Birliği. Biz, NATO ve diğerlerine karşı Türkiye’nin yanındayız. Elimizde Türk bayrağını dalgalandırmak gururdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan dik dur, biz seninleyiz. Biz Türkiye’yi seviyoruz.”

Türkiye gelecekte süper güç olacak

Önceki paylaşımında "Türkiye’nin önemli lideri Erdoğan’ın başarısı için dua edilmesi ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini" kaydeden Ben Kiş, “Bayrak bir kez göndere çekildi mi bir daha asla yere inmez. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye gelecekte süper güç olmaya doğru gidiyor.” ifadelerine yer verdi.

İsrail’e karşı çıkmak seni Yahudi karşıtı yapmaz

Ben Kiş, bir önceki paylaşımında da kendisinin Türk vatandaşı olduğunu vurgulayarak, “İsrail’le bir ilgim yok. Siyonist karşıtı olmak ve İsrail’e karşı çıkmak seni Yahudi karşıtı yapmaz. Benim milliyetim Türk, dinim Yahudiliktir.” ifadelerini kullandı.

İki gün önce 'Biz Türkiye'yiz' etiketiyle attığı tweet'te de Ben Kiş, şunları yazdı:

"Ben bir Yahudi'yim, bir Türk'üm. Türkiye sadakat göstereceğim tek ülkedir. İsrail benim vatanım değil, İsrail benim sığındığım yer değil. İsrail liderleri benim temsilcilerim değil. Ben sadece kırmızı-beyaz ay yıldıza bağlılığımı ilan ediyorum."

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