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AK Partili Yeneroğlu'ndan saldırıya uğrayan amca için Kürtçe mesaj

ÇANAKKALE 'de Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan Ekrem Yaşlı için AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Kürtçe mesaj paylaştı. Yeneroğlu, "Irkçılık yapan bizden değildir" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eşiyle Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan 74 yaşındaki Ekrem Yaşlı için Kürtçe bir mesaj paylaştı. Twitter’dan olaya ilişkin açıklama yapan Yeneroğlu, “Xwedê şifayê bide apê me, bi hurmet têm destê te” (Allah amcama şifa versin, hürmetle ellerinden öperim) diye yazdı.

"Irkçılık yapan bizden değildir"

Olaya ilişkin haberi paylaşan Yeneroğlu, mesajına Türkçe devam etti. Yeneroğlu, “Dedesi yaşında, saygı gösterilmesi gereken bir büyüğe saldırmak; nasipsizliktir, barbarlıktır. Efendimizin buyurduğu gibi, ırkçılık yapan bizden değildir” dedi.

Ne oldu?

Ekrem Yaşlı, göz ameliyatı olan eşine refakatçilik yapıyordu. Türkçe bilmeyen eşiyle Kürtçe konuşan Yaşlı’ya, aynı odada bulunan başka hastanın yakını tepki göstererek, “Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti” diyerek odadan çıktı. Soda şişeşi ile odaya geri gelen diğer hasta yakını, Ekrem Yaşlı’ya şişeyi fırlattı. Kafasından yaralanan Yaşlı, aynı hastanede tedavi altına alındı.

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