AK Partili Yeneroğlu'ndan saldırıya uğrayan amca için Kürtçe mesaj

ÇANAKKALE 'de Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan Ekrem Yaşlı için AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Kürtçe mesaj paylaştı. Yeneroğlu, "Irkçılık yapan bizden değildir" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eşiyle Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan 74 yaşındaki Ekrem Yaşlı için Kürtçe bir mesaj paylaştı. Twitter’dan olaya ilişkin açıklama yapan Yeneroğlu, “Xwedê şifayê bide apê me, bi hurmet têm destê te” (Allah amcama şifa versin, hürmetle ellerinden öperim) diye yazdı.

"Irkçılık yapan bizden değildir"

Olaya ilişkin haberi paylaşan Yeneroğlu, mesajına Türkçe devam etti. Yeneroğlu, “Dedesi yaşında, saygı gösterilmesi gereken bir büyüğe saldırmak; nasipsizliktir, barbarlıktır. Efendimizin buyurduğu gibi, ırkçılık yapan bizden değildir” dedi.

Xwedê şifayê bide apê me, bi hurmet têm destê te.

Dedesi yaşında, saygı gösterilmesi gereken bir büyüğe saldırmak; nasipsizliktir, barbarlıktır. Efendimizin buyurduğu gibi, ırkçılık yapan bizden değildir. https://t.co/45grJb9wre — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) October 16, 2019