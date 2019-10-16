ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak kaç yıl geçerli olacak?

ALES 3 sınavı için başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar büyük heyecanla ALES 3 sınavının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan ALES 3 sınavı 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-ALES/3 yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru tarihleri sona erdi. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, ALES geç başvuru işlemini dün tamamladı. Peki ALES sınavı ne zaman uygulanacak? İşte ALES/3 sınav tarihi...

ALES 3 NE ZAMAN: 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

SINAV KAÇ SORU OLACAK: Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er imzalı resmi yazıda ''Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik''in Geçici 6'ncı maddesinin yürütmesi durdurulmuştu.

Söz konusu karara karşı tarafımızca yapılan itiraz başvurusu sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 28 Haziran 2018 tarihli ve 2018/392 itiraz nolu kararı ile itirazımızın kabulüne karar verilerek Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018 tarihli ve 2017/5372 esas nolu yürütmesinin durdurulması kararı kaldırılmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereği ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik''in Geçici 6'ncı maddesinin hükümleri uygulanmaya devam edecektir.