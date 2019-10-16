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Avrupa'nın 3 devi Vedat Muriç'i izledi

Avrupa'nın 3 büyük kulübü, Kosova'nın Karadağ'ı 2-0 yendiği mücadelede Vedat Muriç'i mercek altına aldı.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, bir milli araya daha damga vurdu. 25 yaşındaki oyuncu, Kosova'nın Karadağ'ı 2-0 yendiği mücadelede izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Yine golünü attı
Takımının 2. golüne imza atan tecrübeli oyuncu, sahanın en iyilerinden biriydi. Karadağ karşısında 90 dakika sahada kalan Vedat, 50 kez topla buluştu. 14 kez ikili mücadele, 8 kez hava topu mücadelesi kazandı.

3 kulüp Vedat'ı izledi
Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; kaleye gönderdiği 8 şutun 4'ü isabetli olan Vedat bir de gol kaydetti. Yıldız oyuncunun bu performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Priştine'de oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, Lazio ve Tottenham kulüplerinin temsilcileri izledi. Vedat'ın performansı geçer not aldı.

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