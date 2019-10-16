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ABD Başkanı Donald Trump: Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, televizyon kanalı FOX'un yayınına bağlanarak, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından olan FOX'un yayınına bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın bir senedir ülke sınırlarını güçlendirdiğini söyleyen Trump, "Türkiye'nin büyük miktarda ve sınırsız askeri var. Çünkü biliyorsunuz Türkiye sınırlarını korumak için orada. Türkler yıllarca Kürtler (PKK) ile savaşıyor. Adeta insanların öğle yemeğine çıkması gibi onlar da Kürtlerle (PKK) savaşıyor." dedi.

Beyaz Saray'da Türkiye toplantısı

ABD Senatosu'nun ve Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler ve savunma komiteleri ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.
Kongre'nin önde gelen üyeleri ile Trump arasındaki görüşmenin konusu ise Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de terör unsurlarına karşı başlattığı mücadele olacak.

Üst düzey isimler toplanacak

Reuters’ın Kongre kaynaklarına dayandırdığı habere göre; TSİ ile 22:00’da başlayacak görüşmeye davet edilenler arasında Senato’nun Cumhuriyetçi Çoğunluk lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile Senato ve Temsilciler Meclisi’ne bağlı Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler komitelerinin üst düzey isimleri bulunuyor.

Türkiye’ye yaptırımlar öngören ortak tasarılar

Washington’da Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi konusunda görüş birliği var. Hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Ankara’nın Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmasıyla Türkiye’ye karşı yaptırımlar öngören ortak tasarılar hazırladı.

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