Kreş yardımı hangi illere yapılacak 650 lira ödeme yapılacak iller

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı ve kadın istihdamını arttırmak için çalışan anneye 650 lira kreş yardımı için kolları sıvadı. Peki ama kimler 650 liralık kreş yardımını alacak, kreş yardımı hangi illerde yapılacak ve 650 liralık kreş yardımı için başvurular nereye ve nasıl yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışan anneye 650 liralık kreş desteği için düğmeye bastı. 0-60 ay arası çocuğu olan çalışan annelere 650 lira kreş yardımı projesi başlatılıyor. Şartlara uygunluk sağlayan anneler başvurmaları halinde 24 ay sürecek 650 liralık kreş yardımından yararlanabilecek. Çalışan anneler müjdeli haber sonrası başvuru şartlarını araştırıyor. İşte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kreş yardımı başvuru sayfası…

PROJEDEN FAYDALANACAK İLLER: Proje; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde uygulanacaktır. Projenin uygulanacağı illerde, ön kayıtlarını yaptıran toplam aylık ortalama 10.250 anneye mali destek sağlanacaktır.

İstanbul'da 3250 anne, Ankara'da 1500 anne, İzmir'de 1500 anne, Antalya'da 1500 anne, Bursa'da 1250 anne, Malatya'da 750 anne, Elazığ'da 500 anne bu projeden faydalanabilecektir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği(AB) Delegasyonu ile birlikte yeni bir projeye başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” ile küçük çocuğu olan 10 bin 250 kadına aylık 100 avro mali destek sağlanacağını açıkladı.

BAŞVURULAR BAŞLADI: Projeye Ön Kayıtlar 15 Ekim 2019 Salı Günü Saat 14:00’te başladı. Başvurular ise İnternet Üzerinden ( www.sgkkurumsalcocukbakimi.org) E-Devlet Şifresi ile Yapılabilecek



KREŞ YARDIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Bakan Selçuk projenin detaylarını paylaştı: “Proje ile her anneye 650 lira (100 avro) destek sağlanacak, toplamda yapılan yardım 169 milyon lirayı (26 milyon avro) bulacak. Proje Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde SGK tarafında uygulanacak. Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca mali destekten yararlanmaya hak kazanan ilk 13 bin anneye de tek seferlik 650 lira(100 avro) kırtasiye desteği sağlanacak.

Bakan Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, bakanlık olarak aile birliğini korumak ve güçlendirmek için bu tür projelerin yaygınlaştırılacağı mesajını da verdi.