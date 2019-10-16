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Euroleague'de 3'üncü hafta yarın başlıyor

Turkish Airlines Euroleague'de 3'üncü hafta yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Euroleague'de ilk iki haftada mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde Kirolbet Baskonia karşısına çıkacak. Sarı-lacivertliler, İspanya temsilcisini yenerek Euroleague'deki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele yarın saat 20.45'te başlayacak.

Turnuvada yer alan diğer bir Türk ekibi Anadolu Efes ise Euroleague 3'üncü hafta maçında İspanyol ekibi Valencia Basket'e konuk olacak. La Fonteta Salonu'nda oynanacak müsabaka 18 Ekim Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Turkish Airliens Euroleauge'de 3'üncü haftanın programı şu şekilde:

17 Ekim Perşembe

20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid

20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova

20.45 Fenerbahçe Beko - Kirolbet Baskonia

21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Kızılyıldız

21.30 Bayern Münih - Asvel Lyon-Villeurbanne

21.30 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano

18 Ekim Cuma

21.30 Olympiakos - Zenit Saint Petersburg

22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes

22.00 FC Barcelona - ALBA Berlin

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