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Vergi mükellefi nedir KYK yurt başvurusu vergi mükellefi uyarısı

KYK yurt başvuruları başladı, öğrenciler KYK yurt başvuru formunu doldururken "Vergi mükellefiyeti" kısmını nasıl dolduracağını öğrenmek için araştırmaya başladı. Peki Vergi mükellefiyeti nedir, kimleri kapsıyor o bölümü kimler nasıl dolduracak?

Öğrenciler KYK bursunda vergi mükellefiyeti nedir? Vergi mükellefiyeti ne demek? sorularının yanıtını araştırıyor. Vergi Usul Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler, vergi mükellefi anlamına geliyor. KYK burs başvurularında da kişinin kendisinin ya da anne-babasının vergi mükellefi olup olmadığı, vergi mükellefi ise, sunulan seçeneklerden hangisinin olduğunun belirtilmesi gerekiyor. 

Vergi mükellefi, Vergi Usul Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler oluyor. KYK burs başvurularında da kişinin kendisinin ya da anne-babasının vergi mükellefi olup olmadığı, vergi mükellefi ise, sunulan seçeneklerden hangisinin olduğunun belirtilmesi gerekiyor.

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KYK BURSUNDA VERGİ MÜKELLEFİYETİ NEDİR?

Baba veya anne ya da öğrencinin kendisi esnafsa, ticaretle uğraşıyorsa, kendisine ait işyeri için vergi ödüyorsa kendisi, anne veya baba mükellef olarak seçiliyor. Akabinde Basit Usulde Vergi Müekllefi mi, Gerçek Usulde Vergi Mükellefi mi, Şirket hissedarı mı seçeneklerinden birinin seçilmesi gerekiyor. Hangi türde mükellef olunduğu muhasebe kayıtlarından öğrenilebiliyor.

BASİT USULDE VERGİ MÜKELLEFİ ŞARTLARI

Kendi işinde bilfiil çalışmak ya da bulunmak
İşyeri mülkiyeti işyeri sahibine aitse emsal kira bedelinin, kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedeli toplamının 2018 yılı için büyükşehirlerde 7.400 TL'yi, diğer yerlerde ise 4.900 TL'yi aşmaması
Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

GERÇEK USULDE VERGİ MÜKELLEFİ ŞARTLARI

Basit usul koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazançları gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden iki sınıfa ayrılırlar:

• Birinci sınıf tacirler

• İkinci sınıf tacirler

KYK BURS BAŞVURULARI

KYK burs başvuruları 15 Ekim akşamı alınmaya başlandı. 21 Ekim'e kadar devam edecek burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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