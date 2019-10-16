Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın kendisi hakkında söylediği 'Şenol Güneş ile ekip olamadı' sözleri sonrası "Bu benim canımı çok acıttı. Kendisine hakkımı helal etmiyorum, Allah yolunu ve bahtını açık etsin.'' dedi.

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yaklaşan seçim öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Ahmet Nur Çebi, "Neden bilinmez seçim çok kısa bir süreye çekildi. Pazar günü için tüm Beşiktaşlılar gelip oyunu kullanmalı." dedi.

"Devrim için gelmeyi planlıyorum''

Serdal Adalı'nın Fikret Orman yönetiminin devamı olacağını söyleyen Çebi, şu ifadeleri kullandı; "Fikret Orman, kendisine göre izah ettiği sebeplerle kongreden çıktıktan koşa bir süre sonra genel kurul kararı almıştır. Hayırlısı olsun. Devrim için gelmeyi planlıyorum. Bunlarla mücadele edeceğim. Hiçbir Beşiktaş çalışanı, kulüpten maaş alarak bir aday için çalışamaz. Bu düzenin değişmesi lazım. Ben bu düşüncelerle savaşmak için geliyorum. Bu beni daha da hırslandırıyor."

''Paralar nerede tezahüratlarını bana kimse sormasın''

Paralar nerede tezahüratlarının kendisi ile bir ilgisi olmadığını söyleyen Çebi, "Bunlar gerçek değil. Ben taraftar gruplarındaki üyelerin adlarını bile bilmiyorum, telefonları bende yok. Ben Futbol AŞ'de ve transferde hiçbir zaman görev almadım. Paralar nerede tezahüratlarını bana kimse sormasın." dedi.

''Dengeyi pozitife çevirmeye çalışacağım''

"Yozlaşmaya yüz tutmuş değerlerimizi geri getirmek benim birinci vazifem" ifadelerini kullanan Ahmet Nur Çebi, "Gelir ve gider... Burası bir kurum, bir şirket. İçerisinde her ne kadar yozlaştırılmaya çalışılan değerlerimiz olsa da burası bir kurum. Beşiktaş'ın gelir ve giderlerindeki dengeyi pozitife çevirmeye çalışacağım." dedi.

''Hakkımı helal etmiyorum''

Fikret Orman'ın kendisi hakkında söylediği 'Şenol Güneş ile ekip olamadı' sözlerini hatırlatan Ahmet Nur Çebi, "Bu benim canımı çok acıttı. Kendisine hakkımı helal etmiyorum, Allah yolunu ve bahtını açık etsin. En az 2022 Mayıs'ına kadar görev başında kalmak için geliyorum. İçerideki yangını söndürmek için geliyorum. Çok sevdiğim bu büyük camianın etik değerlerini kaybetmeye başladığını görüyorum. Ekonomiyi hallederiz ama giden değerler geri gelmez. Bu değerleri ayakta tutmak için gelmek istiyorum. Sayın Fikret Başkan'ın 'ağabey' dediği bir insanım. Ayrıldıktan sonra 1 sene geçti, bir telefon bile etmedi, stada davet bile gelmedi..." ifadelerini kullandı.

''Abdullah Avcı'nın kötü bir hoca olduğuna inanmıyorum''

Abdullah Avcı ile ilgili de konuşan Çebi, "Geldiğimde hocamla beraber yola devam edeceğim. Abdullah Avcı'nın kötü bir hoca olduğuna inanmıyorum. Zaten başarısız olduğunu düşünürse kendisi bırakacaktır. Ocak ayını bekleyeceğiz." dedi.

Herkesi oy vermeye davet etti

"Sayın Serdal Adalı son 7 yılı denetleyeceğini söyledi." diyerek hatırlatma yapan Çebi, 20 Ekim'de herkesi oy vermeye davet etti.