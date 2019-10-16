Barış Pınarı Harekatın'dan önemli anlar obüs atışları böyle yapılıyor

TÜRKİYE 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Resulayn kırsalındaki terör hedefleri, obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekat devam ediyor.

Terör mevzileri vuruluyor

Harekat kapsamında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor. Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.