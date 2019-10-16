Fırat'ın doğusuna giren ilk komutan Tuğgeneral İdris Acartürk bakın kim çıktı
İzmir Askeri Casusluk Davası'nda tutuklanan sonra serbest kalan Tuğgeneral İdris Acartürk, Fırat'ın doğusuna giren ilk komutanlardan oldu.
Son oyununu 15 Temmuz 2016’da darbe kalkışması ile oynayan FETÖ o tarihten evvel yargı eliyle TSK’yı şekillendirmeye uğraşıyordu.Geleceği parlak ve vatansever komutanlara kumpaslar kuran terör örgütü sahte kanıtlarla hazırladığı dosyalar üzerinden kendi hakimlerinin de desteği ile komutanları uzun seneler boyunca tutsak etti.
O komutanlardan bir tanesi de halihazırda Sakarya 7. Komando Tugay Komutanı olan Tuğgeneral İdris Acartürk. 10 Mayıs 2012’de Sakarya Sapanca’da açılan ardından İzmir Askeri Casusluk Davası olarak halk arasında tanınan dosya çerçevesinde; İdris Acartürk, askeri casusluk, gizli belgeleri toplamak gibi suçlardan 7 Temmuz 2012’de tutuklandı.
Cezaevinden çıktı tuğgeneralliğe terfi edildi
Acartürk, suçlamaları yapıldığı belgelerin sahte olduğunu mahkemede kanıtladı. Buna karşın FETÖ’cü hakimler onu 20 ay cezaevinde tuttu. Cezaevinden çıktığı zaman kurmay albay olan İdris Acartürk, 2016 YAŞ’ta tuğgeneralliğe terfi edildi.
Fırat’ın doğusuna giden ilk komutanlardan oldu
2017 senesinde Sakarya 7. Komando Tugay Komutanı olarak ataması yapılan Acartürk, geride kalan aylarda askerleriyle beraber Şanlıurfa’ya konuşlandırıldı. Tuğgeneral İdris Acartürk, Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması ile beraber Fırat’ın doğusuna giden ilk komutanlardan oldu.