Fırat'ın doğusuna giren ilk komutan Tuğgeneral İdris Acartürk bakın kim çıktı

Son oyununu 15 Temmuz 2016’da darbe kalkışması ile oynayan FETÖ o tarihten evvel yargı eliyle TSK’yı şekillendirmeye uğraşıyordu.Geleceği parlak ve vatansever komutanlara kumpaslar kuran terör örgütü sahte kanıtlarla hazırladığı dosyalar üzerinden kendi hakimlerinin de desteği ile komutanları uzun seneler boyunca tutsak etti.