Devlet Bahçeli'den sakalıyla ilgili yorumlara bomba cevap espiriyi patlattı

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kısa süreli bir tedavi süreci geçiren ve pazartesi günü yenide mesaiye başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,'nin sakal bırakması dikkat çekmişti. Bahçeli'nin sakalıyla alakalı yorumlara cevabı espirili oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz pazartesi günü, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle kısa bir süre tedavi ve peşine istirahat sürecinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başlamıştı.

Bahçeli'nin ilk defa sakal bıraktığı gözlenmiş kamuoyunda farklı farklı yorumlara neden olmuştu.

Bahçeli'den yanıt

Bahçeli'nin sakalıyla alakalı yorumlara cevabı espirili oldu. Bahçeli, şunları söyledi;

"20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar"

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; MHP lideri Bahçeli, tedavisinin ardından Genel Merkez'de 3 saat kalarak çalışmalarını sürdürdü. Bahçeli başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve yakın ekibiyle sohbet etti. Bahçeli'nin kurmayları, sağlığının ve neşesinin yerinde olduğunu vurguladı.

Sosyal medyayı yakından takip ediyor

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Bahçeli Bayburt ve Erzincan gezisi sırasında şifayı kaptığını söyledi. Soğuk algınlığı geçiren Bahçeli, tedavi gördüğü süreçte sağlığı hakkında sosyal medyada yazılanları yakından takip ettiğini gösteren espriler de yaptı.

"Bir hafta da sakalımı konuşsunlar''

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen milletvekilleriyle birlikte poz veren Bahçeli, sakal bırakmasıyla ilgili, "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.

"Sakalda hikmet varmış ben de bıraktım''

Bahçeli, Başkanlık Divanı'ndaki tek sakallı yönetici olan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile fotoğraf çektirirken de "Sakalda hikmet varmış, ben de bıraktım" diye espri yaptı.