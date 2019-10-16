HABER /  MHP

Devlet Bahçeli'den sakalıyla ilgili yorumlara bomba cevap espiriyi patlattı

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kısa süreli bir tedavi süreci geçiren ve pazartesi günü yenide mesaiye başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,'nin sakal bırakması dikkat çekmişti. Bahçeli'nin sakalıyla alakalı yorumlara cevabı espirili oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz pazartesi günü, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle kısa bir süre tedavi ve peşine istirahat sürecinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başlamıştı.

Bahçeli'nin ilk defa sakal bıraktığı gözlenmiş kamuoyunda farklı farklı yorumlara neden olmuştu.

Bahçeli'den yanıt

Bahçeli'nin sakalıyla alakalı yorumlara cevabı espirili oldu. Bahçeli, şunları söyledi;

"20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" 

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; MHP lideri Bahçeli, tedavisinin ardından Genel Merkez'de 3 saat kalarak çalışmalarını sürdürdü. Bahçeli başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve yakın ekibiyle sohbet etti. Bahçeli'nin kurmayları, sağlığının ve neşesinin yerinde olduğunu vurguladı.

Sosyal medyayı yakından takip ediyor 

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Bahçeli Bayburt ve Erzincan gezisi sırasında şifayı kaptığını söyledi. Soğuk algınlığı geçiren Bahçeli, tedavi gördüğü süreçte sağlığı hakkında sosyal medyada yazılanları yakından takip ettiğini gösteren espriler de yaptı.

"Bir hafta da sakalımı konuşsunlar''

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen milletvekilleriyle birlikte poz veren Bahçeli, sakal bırakmasıyla ilgili, "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.

"Sakalda hikmet varmış ben de bıraktım''

Bahçeli, Başkanlık Divanı'ndaki tek sakallı yönetici olan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile fotoğraf çektirirken de "Sakalda hikmet varmış, ben de bıraktım" diye espri yaptı.

İlgili Haberler
Barış Pınarı Harekatı'nda bombanın üzerine Bahçeli'nin adını yazdılar Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli günler sonra ilk kez kameraların karşısına çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sergey Lavrov'dan Türkiye ve Suriye ile ilgili kritik açıklamalar
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş için şok sözler: Hoca felan değil
Ertuğrul Özkök'ten çarpıcı iddia: Erdoğan'a Filistin soruldu ancak cevabı yayınlanmadı
ABD Başkanı Donald Trump: Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşıyorlar
AK Partili Yeneroğlu'ndan saldırıya uğrayan amca için Kürtçe mesaj
Süleyman Soylu'dan ABD yaptırımına ilişkin açıklama! Mal değişiminde...
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan DEAŞ'ın kökünü kurutacağız mesajı
Vergi mükellefi nedir KYK yurt başvurusu vergi mükellefi uyarısı
Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum
Eylül ayı konut satışları rakamları açıklandı! Yüzde 15.4 arttı
Cenk Tosun'dan asker selamı çıkışı! Asker selamı çakmadan dönmeyelim Türkiye’ye
16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangisi 40 il listeye girdi
Yorumlar